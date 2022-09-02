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«Мы скучали». «Спартак» выложил видео с переполненной фанатской трибуной

«Мы скучали». «Спартак» выложил видео с переполненной фанатской трибуной
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Пресс-служба московского «Спартака» в своём телеграм-канале опубликовала видео с матча легенд с «Зенитом», на котором запечатлена полная фанатская трибуна красно-белых.

«Мы скучали», — подписано видео.

Напомним, активные фанаты «Спартака» бойкотируют матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за введения карты болельщика (Fan ID). На стадионе красно-белых она станет обязательной с декабря, но уже требуется для посещения пяти стадионов команд Премьер-Лиги.

В эти минуты на «Открытие Банк Арене» проходит матч легенд «Спартака» и «Зенита». 8 июля команды встретились впервые, тогда победу одержали петербуржцы со счётом 2:0.

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