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«Славные парни». Болельщики «Спартака» посвятили баннер Реброву и Ещенко

«Славные парни». Болельщики «Спартака» посвятили баннер Реброву и Ещенко
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Болельщики московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом» вывесили большой баннер в честь бывших футболистов команды Артёма Реброва и Андрея Ещенко, завершивших карьеру по ходу прошлого сезона.

«Славные парни», — гласит фраза на баннере.

38-летний Ребров был футболистом красно-белых с 2011 по 2021 год. В 131 матче за команду вратарь пропустил 151 мяч и 47 раз сыграл «на ноль». Сейчас Ребров является спортивным директором клуба.

38-летний Ещенко выступал за «Спартак» с июля 2016 по январь 2022 года. Защитник забил гол и отдал три результативные передачи в 109 встречах за команду. В настоящее время Ещенко играет за «Знамя» во Второй лиге, а также является техническим директором красно-белых.

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