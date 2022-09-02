«Фенербахче» объявил о договорённости по переходу форварда «Челси» Батшуайи

Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи продолжит карьеру в Турции. «Фенербахче» объявил о договорённости с английским клубом о переходе 28-летнего футболиста. Детали соглашения не сообщаются.

Батшуайи перешёл в «Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. Однако за шесть лет вышел за команду лишь в 77 матчах, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Нападающий четырежды за время нахождения в «Челси» отправлялся в аренду. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023 году.



В нынешнее трансферное окно «Челси» потратил на покупку новых футболистов € 281 млн, выручил с продажи — € 54 млн.

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