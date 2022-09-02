Павлюченко: у легенд «Спартака» и «Зенита» есть животики, но игра должна нравиться

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями об игре красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» в матче легенд, а также прокомментировал физическую форму игроков обеих команд.
«Игроки «Зенита» моложе, поэтому быстрее. Нам нужно больше держать мяч. Как только начинаем держать мяч, они просаживаются, а мы создаём моменты.
Думаю, игра нравится. У нас у всех животики есть, но игра должна нравиться. У меня нет животика? Есть. Я просто втянул в себя (смеётся)», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» проходит сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.
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