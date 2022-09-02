Хави — об итогах трансферного окна: мне не хватило ещё одного игрока

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча 4-го тура с «Севильей» прокомментировал итоги трансферного окна для каталонского клуба.



«Оценю итоги между идеалом и средним. Мне не хватило ещё одного игрока. Тем не менее я очень доволен и никаких жалоб нет. Клуб приложил все усилия, и я очень благодарен.



Мы работали как одна команда, мы проделали впечатляющую работу. Мы очень счастливы и довольны тем, где мы были и где мы находимся», — цитирует слова Хави издание Marca.



Напомним, последним подписанием сине-гранатовых стал крайний защитник Эктор Бельерин, который перешёл из «Арсенала». Также в скором времени клуб может объявить о приходе другого крайнего игрока оборонительного плана – Маркоса Алонсо, который ранее расторг свой контракт с «Челси» по обоюдному согласию.

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