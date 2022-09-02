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«Тоттенхэм» не отпустил форварда Моуру в «Ньюкасл» и «Астон Виллу»

«Тоттенхэм» не отпустил форварда Моуру в «Ньюкасл» и «Астон Виллу»
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Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура в летнее трансферное окно мог перейти в другой клуб английской Премьер-лиги. Бразильским футболистом интересовались «Ньюкасл» и «Астон Вилла», но «шпоры» не захотели расставаться с игроком, чей контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере».

30-летний Моура стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2018 года, перейдя из французского «ПСЖ». В 229 матчах за команду бразилец забил 46 голов и отдал 48 результативных передач. Начинал карьеру нападающий в «Сан-Паулу».

«Тоттенхэм» после пяти матчей чемпионата Англии набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

Какой клуб чемпионата Англии больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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