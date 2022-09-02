Гильермо Абаскаль: «Спартак» всегда хочет побеждать

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в матче легенд с санкт-петербургским «Зенитом», который состоялся сегодня вечером на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Спартак» всегда хочет побеждать», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча между командами закончилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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