«Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд

Сегодня, 2 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоялся матч легенд с участием команд «Спартака» и «Зенита». Победу одержала домашняя команда со счётом 2:1.

Голами в составе «Спартака» отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко, у «Зенита» открыл счёт в матче полузащитник Игорь Денисов.

Напомним, это второй матч между легендами «Спартака» и «Зенита» в 2022 году. 8 июля команды сыграли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал «Зенит» со счётом 2:0. Матчи легенд проходят перед встречей основных команд. 4 сентября на «Открытие Банк Арене» «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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