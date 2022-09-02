«Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд

Сегодня, 2 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоялся матч легенд с участием команд «Спартака» и «Зенита». Победу одержала домашняя команда со счётом 2:1.
Голами в составе «Спартака» отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко, у «Зенита» открыл счёт в матче полузащитник Игорь Денисов.
Напомним, это второй матч между легендами «Спартака» и «Зенита» в 2022 году. 8 июля команды сыграли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал «Зенит» со счётом 2:0. Матчи легенд проходят перед встречей основных команд. 4 сентября на «Открытие Банк Арене» «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
- 2 сентября 2022
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:37
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:26
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:23
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
20:05
-
19:42
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:24
-
19:15
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44