Кокорин оформил голевую передачу в дебютном матче за «Арис». Видео

Российский нападающий Александр Кокорин сделал голевую передачу в своём дебютном матче за «Арис» из Лимасолы с «Олимпиакосом» из Никосии, который состоялся сегодня, 2 сентября.

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»

Событие произошло на 89-й минуте матча, когда «Арис» уже вёл в счёте 4:0. Александр Кокорин с эффектным замахом отдал голевую передачу на Матию Шполярича, который ударом в дальний угол установил итоговый результат встречи — 5:0.

Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.