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Обамеянг попрощался с болельщиками «Барселоны»

Обамеянг попрощался с болельщиками «Барселоны»
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с болельщиками «Барселоны».

«Болельщики, я провёл с вами шесть месяцев, но казалось, что прошло шесть лет. Все слова, которые я получил, неописуемые, особенно в эти дни. Желаю вам всего наилучшего и надеюсь скоро вас увидеть. Спасибо, семья. Ваш Обамеянг», — написал Обамеянг в «Твиттере».

33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. В конце летнего трансферного окна было объявлено о переходе форварда в «Челси» за € 12 млн. С новой командой Обамеянг подписал контракт на два года.

Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:

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