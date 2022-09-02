Тихонов: на матче легенд хотелось порадовать фанатов «Спартака», которые не ходят на РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче легенд со счётом 2:1, а также поддержку болельщиков на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Доволен победой. Пришло столько болельщиков, поэтому хотелось порадовать наших ребят: особенно трибуну B, которая не ходит не футбол. Надеюсь, скоро все поймут, что болельщики нужны.



Для болельщиков сегодня была отдушина. Теперь они с удвоенной энергией будут болеть за основную команду. Надеюсь, наша любимая команда покажет хороший футбол. Верим в победу», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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