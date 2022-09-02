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Олег Романцев объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд

Олег Романцев объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд
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Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом».

«Наша команда была более техничной и грамотной. Хотя игроки «Зенита» были физически сильнее, да и помоложе нас.

Победили за счёт фарта и трибун, болельщики всегда являются 12-м игроком для «Спартака», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между командами закончилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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