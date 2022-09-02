«Челси» продлил контракт с воспитанником Броей до 2028 года

Воспитанник «Челси» Армандо Броя продлил контракт с английской командой до лета 2028 года. Об этом лондонский клуб объявил на своей официальной странице.
«У меня просто нет слов, просто я думаю об этом. Это клуб, в котором я мечтал играть всю свою жизнь, клуб, который я поддерживаю, и клуб, который я люблю. Я был здесь с тех пор, как был мальчиком, так что это сюрреалистическое чувство для меня и моей семьи.
Возможность надеть синюю футболку с первой командой — это сбывшаяся мечта. Удивительна каждая минута, которую ты проводишь на поле, потому что это один из крупнейших клубов в мире. Всегда есть конкуренция, и все хотят играть, поэтому я просто счастлив, что у меня есть возможность быть частью этого. Надеюсь, мне удастся сыграть много матчей и стать частью успеха команды», — цитирует Брою официальный сайт клуба.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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