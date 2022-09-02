Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А по версии ассоциации футболистов

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А. Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футболистов Италии (AIC).
«Это только начало для молодого игрока с большим потенциалом, о чём говорят голы и передачи, а также признательность других футболистов, которые уже решили наградить его», — говорится в официальном заявлении ассоциации.
Напомним, на протяжении трёх прошлых сезонов грузинский футболист выступал в составе казанского «Рубина». В марте текущего года Кварацхелия приостановил действие контракта с российским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В июле футболист заключил контракт с «Наполи». За четыре встречи в итальянской Серии А футболист забил три гола и отдал одну голевую передачу.
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