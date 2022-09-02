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Александр Кокорин прокомментировал свой дебют за «Арис»

Александр Кокорин прокомментировал свой дебют за «Арис»
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Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал свою дебютную игру за кипрский «Арис» из Лимасола, в которой его команда сумела разгромить «Олимпиакос» из Никосии со счётом 5:0, а сам игрок отметился голевой передачей.

«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм. У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Выиграли 5:0, играть было легко, ведь в первом тайме мы добились преимущества и доминировали после», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. За «Арис» футболист выступает на правах аренды.

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»

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