Александр Кокорин прокомментировал свой дебют за «Арис»

Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал свою дебютную игру за кипрский «Арис» из Лимасола, в которой его команда сумела разгромить «Олимпиакос» из Никосии со счётом 5:0, а сам игрок отметился голевой передачей.

«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм. У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Выиграли 5:0, играть было легко, ведь в первом тайме мы добились преимущества и доминировали после», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. За «Арис» футболист выступает на правах аренды.

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»