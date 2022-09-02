Дубль Аспаса помог «Сельте» разгромить «Кадис»

Сегодня, 2 сентября, на стадионе «Балаидоса» состоялся матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Сельта» в своих стенах принимала «Кадис». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Во второй половине встречи забивали только хозяева. Сначала на 56-й минуте отличился Яго Аспас после передачи Габриэля Вейга.
1:0. Аспас («Сельта») после рывка забивает дальним ударом!
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На 62-й минуте Оскар Родригес укрепил преимущество гостей после ассиста Йёргена Ларсена.
2:0. Родригес («Сельта») забивает после паса пяткой от Ларсена
На 75-й минуте Аспас с передачи Франко Серви оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.
3:0. Аспас («Сельта») исполняет еще один шикарный дальний удар!
«Сельта» одержала вторую победу подряд и набрала семь очков. Для «Кадиса» это поражение стало уже четвёртым кряду, у команды до сих пор 0 в графе набранных очков.
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