Тухель — об Обамеянге: скоро фанаты «Челси» увидят, каков он

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» прокомментировал подписание габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны».

«Мы очень рады, что смогли это сделать. Везде, где он играл, он забивал голы и, что более важно, показывал скорость и навыки работы с мячом. Это большой список достоинств, которые он может привнести в нашу команду.

Чем больше вызовов, тем лучше. Если он хочет преодолеть «проклятие девятого номера» или показать кому-то в Лондоне, что он лучше, чем о нём думают, тем лучше, потому что он готов к этому и он счастлив.

Я полагаю, что болельщики «Челси» счастливы, что он выбрал клуб в синем цвете, а не в красном. Они очень скоро увидят, каков он. Он очень трудолюбивый нападающий, способный прессинговать в первой линии, что и сделало его особенным в Дортмунде, когда он работал со мной, и капитаном «Арсенала», где он поднимал трофеи», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».

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