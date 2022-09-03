Руководство «Ариса» отметило стремительный рост комьюнити клуба с переходом Кокорина

Алексей Дозорцев, директор по маркетингу команды «Арис» из Лимасола, прокомментировал влияние перехода российского нападающего Александра Кокорина на кипрский клуб, выразив надежду, что футболист не только усилит команду, но и расширит комьюнити клуба.

«Мы рады успешному дебюту Александра в матче с «Олимпиакосом» (победа 5:0, на счету Кокорина голевая передача. — Прим. «Чемпионата»). Надеемся, что он быстро адаптируется в команде и заметно её усилит. Поздравили Александра после матча, у всех отличное настроение.



Как отреагировали болельщики? Самым активным образом. У нас именитый новичок, неудивительно, что мы наблюдаем рост аудитории. В русскоязычном комьюнити рост стремительный. Как известно, на стадионах Кипра действует Fan ID, и за последние пару дней мы получили множество новых запросов на помощь в его оформлении и на приобретение сезонных абонементов. Очевидно, что на наших матчах в Лимасоле болельщиков станет больше. Пользуется популярностью 99-й номер Кокорина. Было несколько вариантов на выбор, Саше понравился 99-й. Запускается продажа именных футболок, которые будут доступны через международную доставку. Будет серия и с автографом Александра. Часть из них мы обязательно разыграем среди читателей «Чемпионата» и подписчиков соцсетей «Ариса», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»