«Челси» может вернуться к кандидатуре полузащитника «Аякса» Альвареса в зимнее ТО

«Челси» может вновь обратиться к «Аяксу» о подписании мексиканского опорного полузащитника Эдсона Альвареса. Об этом сообщает нидерландский журналист Майк Вервей в своём подкасте.

По информации инсайдера, оба клубы будут готовы вступить в переговоры, чтобы оформить переход мексиканца в стан «аристократов» уже в будущее зимнее трансферное окно. Уточняется, что сам полузащитник крайне разочарован тем, что его переход не состоялся этим летом, но он будет готов пережить этот момент и сосредоточиться на выступлении за «Аякс».

Напомним, в последние часы трансферного окна «Челси» активно искал усиление в линию полузащиты. Кроме Альвареса, также называлась фамилия опорника ПСВ Ибраима Сангаре, но в итоге лондонский клуб оформил переход швейцарского полузащитника Дениса Закарии из «Ювентуса» на правах аренды.

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