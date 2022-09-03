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Данни рассказал о предложениях «Краснодара» и «Динамо» перед завершением карьеры

Данни рассказал о предложениях «Краснодара» и «Динамо» перед завершением карьеры
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39-летний бывший португальский футболист Мигел Данни, известный по выступлениям в чемпионате России за московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит», рассказал о том, что перед завершением карьеры он получил предложения от двух клубов Российской Премьер-Лиги.

«В 2018-м перед тем, как я завершил карьеру, на меня вышли сразу два клуба — «Краснодар» и «Динамо». Это были два очень хороших предложения — но мы с семьёй решили, что после «Зенита», я не буду играть в других российских клубах, и вернулись в Португалию.

Я даже приехал на базу «Динамо» — предложение действительно было щедрым. Но вот… пришло ощущение, что нужно перевернуть страницу игровой карьеры в России», — приводит слова Данни Sport24.

Напомним, Данни завершил карьеру в январе 2019 года. Его последним клубом стал португальский «Маритиму». В составе «Зенита» он провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых отметился 68 голами и 73 результативными передачами.

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