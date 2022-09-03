«Надо потерпеть». Главный тренер «Уфы» – о четвёртом поражении команды в Первой лиге

Главный тренер «Уфы» Денис Попов рассказал о матче восьмого тура Мелбет Первой лиги, в котором его команда на своём поле уступила тульскому «Арсеналу» со счётом 0:2.



«Хорошая, плохая игра забывается, а результат остаётся. Он неудовлетворительный. До момента с пенальти, наверное, была обоюдоострая игра, где могли пропустить и забить. Пока нас не усиливают замены. К сожалению, те футболисты, которые играют с первых минут, могут держать интенсивность 70 минут. Но после вынужденных замен мы пока не можем даже на этом уровне остаться, как показала игра в Ярославле, то есть не можем добавить. Сейчас ждём выздоровления Масалова и, может быть, придёт ещё один футболист. Тогда уже у нас хотя бы будут вариации и сможем усилить игру за счёт замен.



Поймите правильно, это никакие не отговорки. Я уже игрокам объяснил: хоть нас будет одиннадцать, хоть десять с половиной, это никого не волнует. Самое главное, что я просил перед игрой, чтобы было желание, характер, самоотдача. Это сегодня было. Можно выиграть, можно проиграть, сыграть вничью, но я им сказал, что нужно играть так, чтобы не ходить с опущенными головами перед людьми, которые пришли на стадион. Чтобы после матча могли сказать: ну, мы всё отдали сегодня, они сильнее или нам не повезло.



Мы же создавали сегодня моменты, не отбивались всю игру, правильно? Вот это самое главное! Результат придёт, надо потерпеть. Если они будут продолжат так же играть, результат придёт. Ну и, дай Бог, прибавится несколько игроков и восстановятся наши травмированные», – приводит слова Попова официальный сайт «Уфы».



Для уфимского клуба это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне в Первой лиге. Команда не выигрывает три тура подряд – ничья с «Волгарём» (0:0), поражение от «Шинника» (0:3), проигрыш «Арсеналу».

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