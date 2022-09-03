Глебов – о Fan ID: всё очевидно и понятно. Если это не понимают выше, то печально

22-летний российский полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о влиянии введения паспорта болельщика (Fan ID) на посещаемость матчей чемпионата России в нынешнем сезоне.
«Думаю, все видели, что на матч с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч, а на игру – без Fan ID, пришло 28 тысяч. Всё очевидно и всё понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально. Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА — не дело», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Напомним, встречу «Ростов» — ЦСКА (0:0) с системой Fan ID в воскресенье, 28 августа, посетило лишь 8616 зрителей, что составляет лишь 19% от вместимости стадиона. Уже в среду, 31 августа, «Ростов» смог собрать на стадионе 28 913 зрителей на встречу группового этапа Кубка России с «Динамо» (2:0), на которой паспорт болельщика не требовался.
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