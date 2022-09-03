Нападающий «Краснодара» Окоронкво: в этом сезоне команда будет бороться за чемпионство

Нигерийский форвард «Краснодара» Джонатан Окоронкво поделился соображениями о нынешнем сезоне и перспективах команды в РПЛ и Кубке России.



«Я думаю, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. У нас хорошие шансы: сейчас мы на четвёртом месте, отстаём от первого всего на три очка. Возможно ли остановить «Зенит?» Да, всё возможно. Если усердно работать, можно всего достичь. Мы постараемся это сделать. Например, в прошлом году в Кубке России их выбили в четвертьфинале. Так что всё может произойти. Надеюсь, мы сможем.



Что касается Кубка России, то мы постараемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы пройти как можно дальше и выиграть его. Конечно, я бы очень хотел дальше помогать команде достичь всех поставленных целей», – приводит слова Окоронкво «РБ Спорт».



В текущем сезоне Окоронкво провёл на поле за первую команду 62 минуты в кубковой встрече с «Химками» (2:0). Также он сыграл за «Краснодар-2» в матче 7-го тура Мелбет Первой лиги с махачкалинским «Динамо», выйдя на замену на второй тайм.

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