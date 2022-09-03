Алдонин после перехода Дзагоева в «Рубин» вспомнил обиды Алана на Слуцкого в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о летнем разговоре с Аланом Дзагоевым, поделился мнением о его переходе в «Рубин» и вспомнил их совместную работу с Леонидом Слуцким.
«Я с ним разговаривал летом. По его настрою я понял, что он ни в коем случае не собирается заканчивать футбольную карьеру. Опять же, у него было какое-то повреждение, он проходил реабилитацию и готовил себя к переходу в новый клуб. Он не говорил в какой. В любом случае, хочу пожелать ему удачи и успехов в новой команде.
Дзагоев и Слуцкий в ЦСКА? Понятно, когда Алану было чуть больше 20 лет, безусловно, он был горячим южным парнем. Какие-то ситуации возникали, например, в финале Кубка России, но опытные игроки ЦСКА всегда старались урегулировать любые ситуации. Со временем Дзагоев перерос подобные ситуации и все эти конфликты давно позади. Я бы даже это не конфликтами назвал, а скорее юношескими обидами, связанными с заменами или тренерскими решениями», – цитирует Алдонина Metaratings.
2 сентября казанский «Рубин» официально сообщил о подписании контракта с Дзагоевым до конца сезона. За казанцев экс-полузащитник сборной России будет выступать под 6-м номером.
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