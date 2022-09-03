Виктор Цыганков был предложен «Аяксу» после продажи Антони в «Манчестер Юнайтед»

24-летний украинский атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков был предложен нидерландскому «Аяксу» в последние дни летнего трансферного окна. Об этом сообщает Voetbalpremiur со ссылкой на De Telegraaf.

Как отмечает издание, изначально агентство Sports Entertainment Group (SEG), которое возглавляет брат Хосепа Гвардиолы, пытался пристроить в «Аякс» вингера ПСВ Коди Гакпо, взамен перешедшему в «Манчестер Юнайтед» за € 95 млн бразильцу Антони. Предполагаемая сделка оценивалась по Гакпо оценивалась в € 43 млн, однако клуб из Амстердама решил воздержаться от таких трат. Вследствие этого у агентства SEG, которое ведёт дела Цыганкова, решило попытаться трудоустроить в «Аякс» самого Виктора буквально на флажке трансферного окна, однако и этого сделать им не удалось.

Ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляли в Испании – «Севилья» и «Вильярреал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, у которого остался год по контракту с «Динамо», в € 25 млн.