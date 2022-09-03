Виктор Цыганков был предложен «Аяксу» после продажи Антони в «Манчестер Юнайтед»

24-летний украинский атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков был предложен нидерландскому «Аяксу» в последние дни летнего трансферного окна. Об этом сообщает Voetbalpremiur со ссылкой на De Telegraaf.
Как отмечает издание, изначально агентство Sports Entertainment Group (SEG), которое возглавляет брат Хосепа Гвардиолы, пытался пристроить в «Аякс» вингера ПСВ Коди Гакпо, взамен перешедшему в «Манчестер Юнайтед» за € 95 млн бразильцу Антони. Предполагаемая сделка оценивалась по Гакпо оценивалась в € 43 млн, однако клуб из Амстердама решил воздержаться от таких трат. Вследствие этого у агентства SEG, которое ведёт дела Цыганкова, решило попытаться трудоустроить в «Аякс» самого Виктора буквально на флажке трансферного окна, однако и этого сделать им не удалось.
Ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляли в Испании – «Севилья» и «Вильярреал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, у которого остался год по контракту с «Динамо», в € 25 млн.
- 3 сентября 2022
-
05:14
-
04:55
-
04:53
-
04:41
-
04:37
-
04:26
-
04:23
-
04:06
-
03:41
-
03:36
-
03:10
-
02:53
-
02:53
-
02:41
-
02:30
-
02:18
-
02:04
-
01:59
-
01:31
-
00:51
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 2 сентября 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:24
-
22:17