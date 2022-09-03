Данни рассказал, как мог уехать из «Зенита» в ОАЭ, но Митрофанов сорвал трансфер звонком

Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни рассказал, как мог покинуть санкт-петербургский клуб в 2015 году.

«Тогда я реально верил в то, что ухожу. Мы никак не могли прийти к общему знаменателю. В клубе мой 35-й номер уже отдали Аршавину — все думали, что это конец совместной истории. Но через несколько дней, когда я был уже в расположении сборной Португалии, мне позвонил Максим Митрофанов и сказал, что мы сможем договориться на тех условиях, которые устраивали бы всех. У меня уже был на руках контракт из дубайского «Аль-Насра», но я ни секунды не думал — остался в Питере», — приводит слова Данни Sport24.

Напомним, португалец выступал за «Зенит» на протяжении девяти лет, с 2008 по 2017 год.

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