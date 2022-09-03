Данни рассказал, как мог уехать из «Зенита» в ОАЭ, но Митрофанов сорвал трансфер звонком
Поделиться
Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни рассказал, как мог покинуть санкт-петербургский клуб в 2015 году.
«Тогда я реально верил в то, что ухожу. Мы никак не могли прийти к общему знаменателю. В клубе мой 35-й номер уже отдали Аршавину — все думали, что это конец совместной истории. Но через несколько дней, когда я был уже в расположении сборной Португалии, мне позвонил Максим Митрофанов и сказал, что мы сможем договориться на тех условиях, которые устраивали бы всех. У меня уже был на руках контракт из дубайского «Аль-Насра», но я ни секунды не думал — остался в Питере», — приводит слова Данни Sport24.
Напомним, португалец выступал за «Зенит» на протяжении девяти лет, с 2008 по 2017 год.
Новость по теме«Это можно понять». Данни высказался о введении Fan ID в России
Болельщики «Зенита» попрощались с Данни
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
05:14
-
04:55
-
04:53
-
04:41
-
04:37
-
04:26
-
04:23
-
04:06
-
03:41
-
03:36
-
03:10
-
02:53
-
02:53
-
02:41
-
02:30
-
02:18
-
02:04
-
01:59
-
01:31
-
00:51
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 2 сентября 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:24
-
22:17
Партнерский контент