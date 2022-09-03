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Данни рассказал о своём основном источнике дохода после завершения футбольной карьеры

Данни рассказал о своём основном источнике дохода после завершения футбольной карьеры
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Экс-хавбек «Зенита» Мигел Данни поделился информацией о том, что приносит ему главный доход после того, как он завершил карьеру футболиста.

«Это даже не столько бизнес. У меня есть недвижимость, которую я сдаю. Это сейчас основной источник дохода, — сказал Данни в интервью Sport24.

39-летний Данни был футболистом «Зенита» с 2008 по 2017 год. В 256 матчах за команду португальский полузащитник забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи. Данни завершил карьеру в январе 2019 года. Его последним клубом стал португальский «Маритиму».

Португальский спортсмен также выступал за столичное «Динамо» с января 2005 по август 2008 года. В 113 матчах футболист 20 раз поразил ворота оппонентов. и отдал 28 ассистов.

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