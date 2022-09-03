«Торпедо» расторгло контракт с форвардом Калмыковым

Футбольная команда «Торпедо» (Москва) и нападающий Амур Калмыков договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 28-летнего форварда со столичным клубом был рассчитан до конца июня 2024 года.

Калмыков выступал за «Торпедо» с 2020 года. В прошлом сезоне ФНЛ он сыграл в 33 встречах, в которых забил 13 мячей. В пяти матчах нынешнего сезона РПЛ Амур не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

После семи туров чемпионата России по футболу торпедовцы с одним очком занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре клуб встретится с «Ростовом». Матч состоится 5 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.