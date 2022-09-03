«Барселона» отказалась от продажи Антуана Гризманна в «Атлетико» за € 15 млн

Представитель форварда «Барселоны» Антуана Гризманна надеется на, что команды смогут уладить вопрос с трансфером игрока в мадридский «Атлетико», однако сделать это пока не удаётся.

Как отмечалось ранее, «матрасники» не хотят выкупать француза у сине-гранатовых за € 40 млн, ограничивая игровое время нападающего с целью избежать активации обязательства покупки. Эта ситуация очень беспокоит самого 31-летнего игрока: по информации Cope, агент Гризманна уже обратился к руководству обеих команд с просьбой прийти к договорённости о меньшей компенсации за выкуп футболиста.

Согласно источнику, мадридский клуб предложил сине-гранатовым за Антуана € 15 млн с выплатами в течение трёх лет, на что получил отказ.

Гризманн был арендован «Атлетико» у «Барселоны» на два сезона летом 2021 года. По истечении этого срока «матрасники» будут обязаны выкупить француза у «Барселоны» за € 40 млн, если в сумме за два сезона он проведёт за мадридцев не менее 50% матчей.

Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу в матче с «Валенсией». Видеоролик: