«Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд, Даниил Медведев одолел Ибина. Главное к утру

Московский «Спартак» в ответном матче легенд обыграл «Зенит», Даниил Медведев вышел в четвёртый круг US Open, Серена Уильямс уступила Айле Томлянович и завершила профессиональную карьеру. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд.

2. Медведев обыграл Ибина в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open.

3. Серена Уильямс уступила Томлянович в матче третьего круга и покинула US Open. Вероятно, это последняя игра американки в карьере.

4. Спартак Гогниев — новый главный тренер «Химок».

5. «Спартак» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым.

6. «Краснодар» согласовал контракт с полузащитником «Шавеша» Баши.

7. Усик рассказал, когда будет готов провести бой с Фьюри.

8. Алан Дзагоев перешёл в «Рубин».

9. «Арис» с Кокориным в составе обыграл «Олимпиакос», у Александра голевая передача.

10. Усик встал на защиту Джошуа, заявившего о гражданской войне на Украине.

11. Хачанов прошёл в четвёртый круг US Open после отказа Дрэйпера в третьем сете.

12. Журналист рассказал о разговоре с менеджером «Фенербахче» по поводу трансфера Роналду.