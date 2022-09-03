«Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд, Даниил Медведев одолел Ибина. Главное к утру

Московский «Спартак» в ответном матче легенд обыграл «Зенит», Даниил Медведев вышел в четвёртый круг US Open, Серена Уильямс уступила Айле Томлянович и завершила профессиональную карьеру. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд.
2. Медведев обыграл Ибина в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open.
3. Серена Уильямс уступила Томлянович в матче третьего круга и покинула US Open. Вероятно, это последняя игра американки в карьере.
4. Спартак Гогниев — новый главный тренер «Химок».
5. «Спартак» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым.
6. «Краснодар» согласовал контракт с полузащитником «Шавеша» Баши.
7. Усик рассказал, когда будет готов провести бой с Фьюри.
8. Алан Дзагоев перешёл в «Рубин».
9. «Арис» с Кокориным в составе обыграл «Олимпиакос», у Александра голевая передача.
10. Усик встал на защиту Джошуа, заявившего о гражданской войне на Украине.
11. Хачанов прошёл в четвёртый круг US Open после отказа Дрэйпера в третьем сете.
12. Журналист рассказал о разговоре с менеджером «Фенербахче» по поводу трансфера Роналду.
- 3 сентября 2022
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