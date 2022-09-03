Салихамиджич: больше € 100 млн за Мусиалу? Он не продаётся
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб не намерен продавать полузащитника Джамала Мусиалу. Он отметил, что не захочет расставаться с игроком, даже если будет предложена очень крупная сумма.
«Что мы будем делать, если в следующем году за Мусиалу предложат больше € 100 млн? Он не продаётся», — цитирует Хасана Салихамиджича Sky Sport в социальных сетях.
Напомним, ранее полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым игроком в истории клуба, сыгравшим 50 матчей в Бундеслиге. Мусиала достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 14 дней, выйдя на поле в матче 26-го тура немецкого чемпионата c «Хоффенхаймом». Всего Мусиала провёл за «Баварию» 83 матча, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.
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