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Источник: Норманн прошёл медосмотр для перехода в «Динамо»

Источник: Норманн прошёл медосмотр для перехода в «Динамо»
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Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прошёл медосмотр для перехода в московское «Динамо», сообщает «РБ Спорт». До 8 сентября бело-голубые должны уладить все формальности и заявить футболиста для выступления в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Норманн заявил норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию. Агент футболиста Имад Эль Хаммичи отказался комментировать перспективы возвращения Норманна.

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