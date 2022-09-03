«Оренбург» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:00

Сегодня, 3 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» сыграет с «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Химки».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). В роли резервного рефери выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург).



«Оренбург» набрал шесть очков в семи матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).