Аленичев: не понимаю логики в Fan ID. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально
Поделиться
Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении и функционировании процедуры Fan ID. Он отметил, что не видит целесообразности в применении дополнительных мер.
«Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:10
-
10:55
-
10:50
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:48
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
07:40
-
07:35
-
07:15
-
07:05
-
05:32
-
05:14
-
04:55
-
04:53
-
04:41
-
04:37
-
04:26
-
04:23
-
04:06
-
03:41
Партнерский контент