Аленичев: не понимаю логики в Fan ID. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении и функционировании процедуры Fan ID. Он отметил, что не видит целесообразности в применении дополнительных мер.



«Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.