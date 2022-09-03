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Аленичев: не понимаю логики в Fan ID. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально

Аленичев: не понимаю логики в Fan ID. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении и функционировании процедуры Fan ID. Он отметил, что не видит целесообразности в применении дополнительных мер.

«Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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