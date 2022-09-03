Топ-5 спортивных клипов VK за неделю

«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных клипов VK — еженедельную подборку самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.

На этой неделе в топ-5 попали Ваня Тихий, Игорь Олейник, Денис Черногузов, ХК СКА и Оля Черника.



«VK Клипы» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.