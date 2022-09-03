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Аленичев ответил на вопрос, похож ли «Спартак» Абаскаля на романцевский

Аленичев ответил на вопрос, похож ли «Спартак» Абаскаля на романцевский
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев сравнил нынешний «Спартак» с командой под руководством Олега Романцева.

«Похож ли «Спартак» Абаскаля на романцевский? Отрезками ― не более того. Сравнивать с тем «Спартаком» неправильно, но моментами интересно смотреть», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (17). В матче следующего тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск.

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