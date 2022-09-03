Аленичев — о Федуне в «Спартаке»: выиграть три трофея за 18 лет — неправильно и мало

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о том времени, которое Леонид Федун провёл в статусе владельца московского «Спартака».



«Разговоры об уходе Федуна ходили и год назад, и полтора. Он был руководителем большой машины 18 лет. Возможно, он просто устал. Хочется, чтобы новые руководители были как можно дольше, а «Спартак» выигрывал как можно больше.



Как оценю период работы Федуна? Выиграть три трофея за 18 лет при таком финансировании, болельщиках и инфраструктуре ― неправильно. Да, построен стадион, но фанатам нужен результат ― это ключевое. Повторюсь, три трофея за 18 лет, извините меня, мало», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.