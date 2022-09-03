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Монтелла: Дзюба — футболист с голевым чутьём. Он силён в штрафной площади

Монтелла: Дзюба — футболист с голевым чутьём. Он силён в штрафной площади
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Главный тренер клуба «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла поделился мнением об игре российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Что касается нашего новичка Артёма Дзюбы, он дал очень позитивный импульс коллективу. Он быстро освоился в команде. Считаю, что Артём — игрок, который оказывает большое влияние на раздевалку.

Когда Дзюба только приехал, чтобы поприветствовать его и обнять, мне пришлось посадить его на стул, потому что он намного выше меня. Он может сказать несколько слов на итальянском.

Мы многого ждем от Артёма. Поскольку у него длительное время не было игровой практики, по физическим кондициям он пока отстаёт от остальной команды. Но его влияние на игру уже сейчас значительно. Его сильные стороны очевидны. Артём — футболист с голевым чутьём, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов. Он всегда забивал двузначное число мячей. Он силён в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты. Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача — решать моменты в штрафной. Дзюба уже достаточно известен здесь, но, надеюсь, сможет завоевать большую популярность своей игрой и голами», — цитирует Монтеллу «Матч ТВ».

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