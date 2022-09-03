Монтелла: Дзюба — футболист с голевым чутьём. Он силён в штрафной площади

Главный тренер клуба «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла поделился мнением об игре российского нападающего Артёма Дзюбы.



«Что касается нашего новичка Артёма Дзюбы, он дал очень позитивный импульс коллективу. Он быстро освоился в команде. Считаю, что Артём — игрок, который оказывает большое влияние на раздевалку.



Когда Дзюба только приехал, чтобы поприветствовать его и обнять, мне пришлось посадить его на стул, потому что он намного выше меня. Он может сказать несколько слов на итальянском.



Мы многого ждем от Артёма. Поскольку у него длительное время не было игровой практики, по физическим кондициям он пока отстаёт от остальной команды. Но его влияние на игру уже сейчас значительно. Его сильные стороны очевидны. Артём — футболист с голевым чутьём, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов. Он всегда забивал двузначное число мячей. Он силён в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты. Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача — решать моменты в штрафной. Дзюба уже достаточно известен здесь, но, надеюсь, сможет завоевать большую популярность своей игрой и голами», — цитирует Монтеллу «Матч ТВ».

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