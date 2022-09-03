Аленичев — о Захаряне: допускаю, что при переговорах с «Челси» не обошлось без Абрамовича

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» до закрытия трансферного окна в Англии. Он предположил, что в переговорах принимал участие российский бизнесмен Роман Абрамович.
«Думаю, «Челси» отдал бы его в аренду. Арсен ― молодой игрок, который очень ярко себя проявил в предыдущем сезоне. Допускаю, что при переговорах с лондонцами не обошлось без Абрамовича и его связей. Да, Романа Аркадьевича там уже нет, но он мог посоветовать присмотреться к Захаряну. Шумиха ― это хорошо, но он бы играл в аренде, хотя через это мог бы дорасти до уровня основы. Почему нет?» — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 3 сентября 2022
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