Конте: чтобы бороться за победу в АПЛ, «Тоттенхэму» нужно ещё три трансферных окна

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о летних трансферах клубов АПЛ.
«Если вы подписываете игрока за £ 80–100 млн в последний день трансферного окна, у вас появляется преимущество. Это означает, что у вас в команде появился топ-футболист. Также можно бесплатно подписывать игроков или брать в аренду, но это другая история. Я хочу разъяснить этот момент. Я считаю, что мы сделали то, что смогли, в летнее окно. Мы знали, как обстоит наша финансовая ситуация, и у нас был чёткий план действий.
Я вижу составы других топ-команд и понимаю, насколько мы далеки от них. Чтобы быть конкурентоспособными, бороться за чемпионство в АПЛ и получить место в Лиге чемпионов, нам нужно как минимум ещё три трансферных окна. Тогда мы сможем стать лучше и подняться на один уровень с соперниками», — приводит слова Конте Sky Sports.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 3 сентября 2022
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