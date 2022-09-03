Конте: чтобы бороться за победу в АПЛ, «Тоттенхэму» нужно ещё три трансферных окна

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о летних трансферах клубов АПЛ.



«Если вы подписываете игрока за £ 80–100 млн в последний день трансферного окна, у вас появляется преимущество. Это означает, что у вас в команде появился топ-футболист. Также можно бесплатно подписывать игроков или брать в аренду, но это другая история. Я хочу разъяснить этот момент. Я считаю, что мы сделали то, что смогли, в летнее окно. Мы знали, как обстоит наша финансовая ситуация, и у нас был чёткий план действий.



Я вижу составы других топ-команд и понимаю, насколько мы далеки от них. Чтобы быть конкурентоспособными, бороться за чемпионство в АПЛ и получить место в Лиге чемпионов, нам нужно как минимум ещё три трансферных окна. Тогда мы сможем стать лучше и подняться на один уровень с соперниками», — приводит слова Конте Sky Sports.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?