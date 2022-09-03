Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Закария — о переходе в «Челси»: принял этот вызов, чтобы поработать над собой

Закария — о переходе в «Челси»: принял этот вызов, чтобы поработать над собой
Комментарии

Полузащитник «Челси» Денис Закария прокомментировал свой переход в английский клуб из итальянского «Ювентуса».

«Настал момент для нового опыта и нового приключения. Я принял этот вызов, чтобы поработать над собой. Очень рад, что у меня есть такая возможность. Я думаю, что это лучшая возможность показать свои амбиции. Не могу дождаться того момента, когда уже окажусь на поле», — написал Закария в своих социальных сетях.

Денис является футболистом сборной Швейцарии. В «Ювентус» он перешёл в январе 2022 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Всего за туринцев Закария успел провести 15 матчей и отметился одним голом. Полузащитник «Ювентуса» до конца сезона-2022/2023 будет выступать за синих на правах аренды, после чего клуб сможет воспользоваться опцией выкупа футболиста.

Новость по теме
«Челси» арендовал полузащитника «Ювентуса» с правом выкупа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022