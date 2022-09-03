Закария — о переходе в «Челси»: принял этот вызов, чтобы поработать над собой

Полузащитник «Челси» Денис Закария прокомментировал свой переход в английский клуб из итальянского «Ювентуса».
«Настал момент для нового опыта и нового приключения. Я принял этот вызов, чтобы поработать над собой. Очень рад, что у меня есть такая возможность. Я думаю, что это лучшая возможность показать свои амбиции. Не могу дождаться того момента, когда уже окажусь на поле», — написал Закария в своих социальных сетях.
Денис является футболистом сборной Швейцарии. В «Ювентус» он перешёл в январе 2022 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Всего за туринцев Закария успел провести 15 матчей и отметился одним голом. Полузащитник «Ювентуса» до конца сезона-2022/2023 будет выступать за синих на правах аренды, после чего клуб сможет воспользоваться опцией выкупа футболиста.
- 3 сентября 2022
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