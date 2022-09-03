Источник: сборная России в конце сентября проведёт товарищеский матч с Кыргызстаном

Сборная России по футболу в конце сентября 2022 года проведёт товарищеский матч с Кыргызстаном в Бишкеке, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, изначально Российский футбольный союз планировал сделать двойной выезд и сыграть ещё и с Таджикистаном. Но таджикская сторона предпочла отправиться на коммерческий турнир в одну из азиатских стран.



Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что РФС ведёт переговоры о товарищеских матчах сборной России осенью, среди возможных вариантов назывались Иран и Узбекистан.



Последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года, уступив Хорватии со счётом 0:1 и заняв вторую строчку в группе отбора на чемпионат мира в Катаре. Этот турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый чемпионат мира по футболу, проводящийся на Ближнем Востоке.