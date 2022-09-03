Зобнин: Абаскаль всех объединил. Сейчас «Спартак» — одна семья

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о работе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Он заявил, что считает специалиста ключевым фактором положительных результатов.



«Не хочу говорить громких слов, но и в физическом, и в психологическом плане чувствую себя отлично благодаря работе тренера. Он чётко и понятно объясняет, чего хочет от игроков. А ведь так бывает не всегда. Поэтому именно это считаю ключевым фактором.



Сезон, по сути, только стартовал, прошло всего семь туров. Впереди ещё очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идём к общей цели.



У меня появилось ощущение, что все стали одной семьёй, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали «объединяющие активности», был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».