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Аленичев: Захарян — единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ

Аленичев: Захарян — единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ
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Бывший футболист национальной команды России Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Он отметил, что на данный момент хавбек является единственным игроком, который мог бы заиграть в английской Премьер-лиге.

«Захарян — единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ. К сожалению, у нас негусто с молодыми футболистами», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока что Арсен продолжит выступать за москвичей.

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