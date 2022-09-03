Аленичев: Захарян — единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ

Бывший футболист национальной команды России Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Он отметил, что на данный момент хавбек является единственным игроком, который мог бы заиграть в английской Премьер-лиге.



«Захарян — единственный из россиян в РПЛ, кто мог бы играть в АПЛ. К сожалению, у нас негусто с молодыми футболистами», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока что Арсен продолжит выступать за москвичей.