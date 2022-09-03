Бояринцев: создание Лиги Легенд — интересно. Мы вроде не катаемся по полю, как колобки

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном создании Лиги Легенд, в которой будут выступать экс-игроки клубов Российской Премьер-Лиги.



«Создание Лиги Легенд — вообще интересно. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо». Почему бы и нет? Но будет ли такая посещаемость, как на матчах легенд «Спартака» и «Зенита»? Раз в год такие матчи проводить было бы неплохо. В плане организации можно придумать какой-то формат. Болельщикам было бы интересно увидеть футболистов пятнадцатилетней давности, тех, кто играл ещё в 90-е. Мы вроде сегодня не катаемся, как колобки, по полю, была хорошая игра, мы старались. Думаю, что болельщики не только «Спартака», но и ЦСКА и «Динамо» будут рады таким матчам», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.