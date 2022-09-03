Бояринцев: через Путина возможно решить вопрос с Fan ID. Не откажет, если обратятся

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, как можно разрешить ситуацию с бойкотом болельщиков и введением Fan ID.



«Несколько дней назад я был на кубковом матче «Крылья Советов» — «Спартак» и сегодня, сидя на бровке с Артёмом Ребровым и наблюдая за активным сектором, сказал: «Как же этого не хватает». Такой поддержки на матчах чемпионата действительно не хватает. Футбол без активной поддержки болельщиков не может существовать. Фанатское движение должно быть. Как решить вопрос с Fan ID? Это очень сложный вопрос. Андрей Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.