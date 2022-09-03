Полузащитник «Уфы» Камилов подпишет трёхлетний контракт с «Ахматом»

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов подпишет трёхлетний контракт с «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, «Уфа» приобрела Камилова в сентябре 2020 года из «СКА-Хабаровск» за € 215 тыс. С игроком заключён контракт до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги он провёл семь матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне, в котором «Уфа» выступала в РПЛ, Камилов отыграл в 30 встречах, отличившись трижды.

Ранее появилась информация, что 27-летний российский полузащитник «Уфы» Владислав Камилов привлёк внимание сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги – грозненского «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Ранее предложение по Владиславу делало «Торпедо».