Полузащитник «Уфы» Камилов подпишет трёхлетний контракт с «Ахматом»
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Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов подпишет трёхлетний контракт с «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, «Уфа» приобрела Камилова в сентябре 2020 года из «СКА-Хабаровск» за € 215 тыс. С игроком заключён контракт до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги он провёл семь матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне, в котором «Уфа» выступала в РПЛ, Камилов отыграл в 30 встречах, отличившись трижды.
Ранее появилась информация, что 27-летний российский полузащитник «Уфы» Владислав Камилов привлёк внимание сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги – грозненского «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Ранее предложение по Владиславу делало «Торпедо».
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