Бояринцев: Джикия смеялся на матче легенд. Надеюсь, на игре с «Зенитом» мы тоже посмеёмся

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча начнётся 4 сентября в 20:00 мск.



«Абаскаль мне симпатичен. То, что происходит в «Спартаке» в атаке, когда много забивают, мне нравится, потому что «Спартак» этим всегда славился. Пока всё достаточно хорошо. Единственное – выбивается матч с «Динамо». В воскресенье матч с «Зенитом», будет отличная игра, и мы увидим тот «Спартак», который хотим видеть дальше.



Сможет ли наша победа в матче легенд замотивировать основной состав на воскресный матч? Я видел на экране, как Джикия смеялся. В воскресенье на игре с «Зенитом» мы тоже посмеёмся. Очень на это надеюсь. Настроение у нас хорошее. Ожидания от матча? «Спартак» находится в прекрасной форме, Промес набрал хорошие кондиции, Зобнин неплохо выглядит. Думаю, голы мы забьём», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.