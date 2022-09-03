Бояринцев: Джикия смеялся на матче легенд. Надеюсь, на игре с «Зенитом» мы тоже посмеёмся

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча начнётся 4 сентября в 20:00 мск.
«Абаскаль мне симпатичен. То, что происходит в «Спартаке» в атаке, когда много забивают, мне нравится, потому что «Спартак» этим всегда славился. Пока всё достаточно хорошо. Единственное – выбивается матч с «Динамо». В воскресенье матч с «Зенитом», будет отличная игра, и мы увидим тот «Спартак», который хотим видеть дальше.
Сможет ли наша победа в матче легенд замотивировать основной состав на воскресный матч? Я видел на экране, как Джикия смеялся. В воскресенье на игре с «Зенитом» мы тоже посмеёмся. Очень на это надеюсь. Настроение у нас хорошее. Ожидания от матча? «Спартак» находится в прекрасной форме, Промес набрал хорошие кондиции, Зобнин неплохо выглядит. Думаю, голы мы забьём», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 3 сентября 2022
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