Зобнин: спасибо Федуну, что пригласил меня в «Спартак». Он всегда был рядом с командой

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об уходе Леонида Федуна из клуба.



«Могу сказать только слова благодарности Леониду Арнольдовичу. Огромное спасибо ему за то, что пригласил меня в «Спартак». Он всегда был рядом с командой, приезжал на сборы, посещал матчи, знал обо всех проблемах и готов был помочь. Будем искренне по нему скучать.



Мне сложно говорить о тех годах, когда я ещё не играл в «Спартаке». Но за шесть последних лет было много ярких событий: чемпионство и Суперкубок, классные матчи в Лиге чемпионов, эмоциональное серебро при Тедеско, первое место в группе Лиги Европы, недавняя победа в Кубке России. Есть что вспомнить, согласитесь! Пусть новое руководство сохранит то хорошее, что было создано при Леониде Арнольдовиче», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».

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