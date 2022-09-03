Мостовой: пусть Россия и Кыргызстан сыграют. Обыграем их для статистики

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном товарищеском матче национальной команды с Кыргызстаном, который планируется провести в сентябре 2022 года. Он отметил, что такая инициатива является правильным решением.
«Сборные будут играть. Времени свободного будет много — можно и сыграть. Другое дело, что не надо из этого делать три-четыре состава. Какой-то балаган устроили: какие-то шутки. Собрались, сыграли тем составом, которым считают нужным, — разъехались.
Весь мир будет играть, а мы будем смотреть? Пусть сыграют. Обыграть Кыргызстан для статистики. Кто-нибудь забьёт четыре мяча, а потом будет говорить, что за сборную четыре забил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 сентября 2022
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